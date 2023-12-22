Hapishanelerde kullanılan pembe oda nedir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında pembe odaya kimler girebilir sorgulatılıyor. Pembe oda nasıl kullanılır merak konusu oldu. Peki, Pembe oda nedir? Pembe odaya kimler girebilir? Detaylar haberimizde...

PEMBE ODA NEDİR?

Hapishane Pembe Oda eş ziyareti, mahpusların genellikle resmi nikahlı eşleriyle belirli aralıklarla birkaç saat veya gün boyunca özel bir yerde yalnız kalabilmelerine ve cinsel ilişki kurabilmelerine imkan tanıyan özel bir ziyaret türüdür. Türkiye'de, Ceza İnfaz Kanunu'nun 51/3-a maddesi uyarınca, evli hükümlülerin kapalı ceza infaz kurumlarında bulundukları süre boyunca, üç saatten yirmi dört saate kadar olan sürelerde eşleriyle, ceza infaz kurumu personelinin yakın nezareti olmaksızın mahrem bir şekilde görüşmelerine izin verilmektedir.