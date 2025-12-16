Pekin Müzesinde altın taç kazası: 2 kilogramlık eser yere düştü, 42 bin sterlinlik hasar oluştu

Haberler

Çin'in başkenti Pekin'deki bir müzede, yaklaşık 2 kilogram altından yapılmış özel bir taç, bir çocuğun vitrine dokunması sonucunda yere düştü. Yere düşen altın taç, güzellik fenomeni Zhang Kaiyi'nin düğününde takılması için özel olarak üretilmişti. Olay sonucunda tacın yaklaşık 42 bin sterlinlik hasar aldığı açıklandı.

  • Pekin'deki bir müzede sergilenen yaklaşık 2 kilogram altından yapılmış bir taç, bir çocuğun vitrine dokunması sonucu yere düştü.
  • Tacın düşmesi sonucu 42 bin sterlinlik maddi hasar oluştu.
  • Müze sözcüsü, tacın bulunduğu vitrinin yeterince sağlam sabitlenmediğini kabul etti.

Çin'in başkenti Pekin'de bir müzede sergilenen ve yaklaşık 2 kilogram altından yapıldığı belirtilen özel bir taç, yaşanan talihsiz bir kazayla yere düştü. Cam muhafaza içinde sergilenen eserin, sergiyi annesiyle birlikte gezen bir çocuğun vitrine dokunması sonucu devrildiği bildirildi.

Olay, Pekin'deki X Müzesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, çocuğun vitrine temas etmesinin ardından yaklaşık 240 bin sterlin değerindeki altın tacın yere düştüğü görülüyor. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, olay büyük yankı uyandırdı.

FENOMEN İÇİN ÖZEL ÜRETİLMİŞTİ

Yere düşen altın düğün tacının, güzellik fenomeni Zhang Kaiyi'ye düğününde takması için özel olarak yapıldığı öğrenildi. Eserin sahibi, yaşananların tamamen kaza olduğunu belirterek, olayda herhangi bir ihmal ya da kasıt bulunmadığını ifade etti.

42 BİN STERLİNLİK HASAR OLUŞTU

Yetkililer, düşme sonucu taçta yaklaşık 42 bin sterlinlik maddi hasar oluştuğunu açıkladı. Tacın sigortalı olduğu belirtilirken, hasar bedelinin karşılanması konusunda çocuğun ailesinin sorumluluğu olup olmayacağı da tartışma konusu oldu. Metro'nun haberine göre, sigorta süreci devam ediyor.

Zhang Kaiyi ise tacın değerinin yalnızca altın ağırlığıyla ölçülemeyeceğini vurgulayarak, "Bu parça benim için son derece özel ve manevi değeri çok yüksek" açıklamasında bulundu.

SAĞLAM SABİTLENMEMİŞ

Müze sözcüsü, tacın bulunduğu vitrinin yeterince sağlam şekilde sabitlenmediğini kabul ederken, hukukçular da eserin özellikleri ve yüksek değeri göz önüne alındığında daha güvenli ve koruyucu bir sergileme sistemi kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Yaşam
