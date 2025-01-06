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Pazartesi günü hangi diziler var? 6 Ocak Pazartesi TV'de bu akşamki diziler

Pazartesi günü hangi diziler var? 6 Ocak Pazartesi TV'de bu akşamki diziler
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Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 6 Ocak 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? Pazartesi günü dizileri! İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Pazartesi hangi diziler var? Pazartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 6 Ocak 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (20.00)

ATV: Zembilli (20.00)

Kanal D: Uzak Şehir (20.00)

Show TV: dizi yok

NOW TV: Kızıl Goncalar (20.00)

Star TV: Sahipsizler (21.45)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 OCAK

17:45 - Lingo Türkiye

18:55 - İddiaların Aksine

19:00 - Ana Haber

20:00 - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

22:00 - İnter-Milan | İtalya Süper Kupa Final

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