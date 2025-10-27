Pazartesi günü hangi diziler var? 27 Ekim Pazartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Cennetin Çocukları

ATV: Aynadaki Yabancı

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: -

NOW TV: Ben Onun Annesiyim

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 EKİM

14:30 - Cennetin Çocukları

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Cennetin Çocukları

00:15 - Yerli Dizi

03:00 - Seksenler

04:30 - Lingo Türkiye