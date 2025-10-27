Pazartesi günü hangi diziler var? 27 Ekim Pazartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 27 Ekim 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? Pazartesi günü dizileri!
Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Pazartesi günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Cennetin Çocukları
ATV: Aynadaki Yabancı
Kanal D: Uzak Şehir
Show TV: -
NOW TV: Ben Onun Annesiyim
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 EKİM
14:30 - Cennetin Çocukları
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Cennetin Çocukları
00:15 - Yerli Dizi
03:00 - Seksenler
04:30 - Lingo Türkiye