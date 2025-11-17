Haberler

Pazartesi günü hangi diziler var? 17 Kasım TV yayın akışı bu akşamki diziler

Pazartesi günü hangi diziler var? 17 Kasım TV yayın akışı bu akşamki diziler
Güncelleme:
Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cennetin Çocukları, Uzak Şehir bu akşam var mı? Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Cennetin Çocukları, Uzak Şehir neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 17 Kasım 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? Pazartesi günü dizileri!

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Cennetin Çocukları

ATV: -

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 17 KASIM

14:05 Taşacak Bu Deniz

17:30 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3'te 3

Faciada 'ihmal' şüphesi! İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek

Haberler.com
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

İş yerinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

O ülkenin eski başbakanı artık terör listesinde

Cerny'nin Fenerbahçeli taraftarla fotoğraf çekilirken yaptığı hareket gündem oldu

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Julian Alvarez için istenen para akıllara zarar

2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Ünlü şarkıcı Emircan İğrek konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım

Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

İstanbul için kıyamet senaryosu: Bu şekilde yaza girersek felaket olur

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

