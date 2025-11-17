Pazartesi günü hangi diziler var? 17 Kasım TV yayın akışı bu akşamki diziler
Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cennetin Çocukları, Uzak Şehir bu akşam var mı? Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Cennetin Çocukları, Uzak Şehir neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 17 Kasım 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? Pazartesi günü dizileri!
Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Pazartesi günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Cennetin Çocukları
ATV: -
Kanal D: Uzak Şehir
Show TV: -
NOW TV: -
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 17 KASIM
14:05 Taşacak Bu Deniz
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3'te 3