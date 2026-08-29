Pazarcık'ta Otomobil Park Halindeki Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Pazarcık ilçesi Narlı Bahçelievler Mahallesi'nde 29 Ağustos 2026 gece saat 00.20 sıralarında E.Y. yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde yolcu olan D.B.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü E.Y. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, 29 Ağustos 2026 günü saat 00.20 sıralarında Pazarcık ilçesi Narlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Y. (54) yönetimindeki 46 A.. 315 plakalı otomobil, seyir halindeyken yol kenarında park halinde bulunan 02 A. 559 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan D.B.Y. (44) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü E.Y. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu