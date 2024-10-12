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Pazar hangi diziler var? 13 Ekim Pazar TV'de bu akşamki diziler

Pazar hangi diziler var? 13 Ekim Pazar TV'de bu akşamki diziler
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Pazar günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazar dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 13 Ekim 2024 Pazar günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazar hangi diziler var 2024? Pazar günü dizileri! İşte Pazar akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Pazar hangi diziler var? Pazar günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 13 Ekim 2024 Pazar günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazar hangi diziler var 2024? İşte Pazar akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PAZAR HANGİ DİZİLER VAR?

Pazar günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Teşkilat (20.00)

ATV: dizi yok

Kanal D: İnci Taneleri (20.00)

Show TV: Deha (20.00)

NOW TV: Kirli Sepeti (20.00)

Star TV: dizi yok

SHOW TV YAYIN AKIŞI 13 EKİM

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:45 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Bahar

02:45 Sandık Kokusu

05:00 Siyah Kalp

TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 EKİM

15.50 Kara Ağaç Destanı

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

23.45 3'Te 3

01.05 Kara Ağaç Destanı

03.45 Alparslan: Büyük Selçuklu

05.55 Kapanış

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