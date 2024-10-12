Pazar hangi diziler var? 13 Ekim Pazar TV'de bu akşamki diziler
Pazar günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazar dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 13 Ekim 2024 Pazar günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazar hangi diziler var 2024? Pazar günü dizileri! İşte Pazar akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Pazar hangi diziler var? Pazar günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 13 Ekim 2024 Pazar günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazar hangi diziler var 2024? İşte Pazar akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
PAZAR HANGİ DİZİLER VAR?
Pazar günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Teşkilat (20.00)
ATV: dizi yok
Kanal D: İnci Taneleri (20.00)
Show TV: Deha (20.00)
NOW TV: Kirli Sepeti (20.00)
Star TV: dizi yok
SHOW TV YAYIN AKIŞI 13 EKİM
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:45 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Bahar
02:45 Sandık Kokusu
05:00 Siyah Kalp
TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 EKİM
15.50 Kara Ağaç Destanı
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
23.45 3'Te 3
01.05 Kara Ağaç Destanı
03.45 Alparslan: Büyük Selçuklu
05.55 Kapanış