Pazar günü noter açık mı? Pazar günü (Yarın) noterler saat kaça kadar açık? 2024 noter mesai saatleri!

Genellikle 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet sunan nöbetçi noterler, Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunuyorlar. Hangi illerde ve saat kaçta açıldıklarını öğrenmek için ise Pazar günü noter açık mı? Sorusu araştırılıyor. Peki, Pazar günü noter açık mı? Pazar günü noterler saat kaça kadar açık? 2024 noter mesai saatleri!

PAZAR GÜNÜ NOTER AÇIK MI?

Normal şartlar altında hafta sonları hizmet vermeyen noterler, 2019 yılı itibariyle nöbetçilik sistemine geçti. Böylece cumartesi ve pazar günleri nöbetçi noterler üzerinden işlemler gerçekleştirilebilecek. Buna göre Pazar günü nöbetçi noterler açık olacaktır.

Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder. Öğleden sonra bir saatlik aradan sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.

HAFTA SONU NOTER AÇIK MI?

Hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.