Parfüm orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken parfüm sıkmak orucu bozar mı?

Ramazan ayında oruç tutanlar, günlük hayatta karşılaştıkları bazı durumların oruca etkisini merak ediyor. Bu konuların başında ise "Parfüm orucu bozar mı?" sorusu geliyor. Gün içinde parfüm sıkmak veya çeşitli kokulara maruz kalmak, orucun geçerliliğini etkileyip etkilemediği konusunda soru işaretleri oluşturabiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuda sıkça açıklamalarda bulunarak vatandaşları bilgilendiriyor. Peki, oruçluyken parfüm kullanmak orucu geçersiz kılar mı? Kokulara maruz kalmak oruca zarar verir mi? Diyanet'e göre parfüm sıkmak orucu bozar mı? İşte, merak edilen detaylar…

PARFÜM ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre, parfüm sıkmak veya güzel koku kullanmak orucu bozmaz. Çünkü orucu bozan durumlar, yemek, içmek veya vücuda besleyici bir madde almak gibi fiillerdir. Parfüm veya deodorant gibi kokuların solunması, mideye besleyici bir madde ulaştırmadığı için orucu geçersiz kılmaz.

Parfüm orucu bozar mı

Ancak, buhar veya yoğun kimyasal içeren maddeleri bilinçli bir şekilde solumanın sakıncalı olabileceği belirtilmektedir. Örneğin, tıbbi amaçlı kullanılan spreyler veya doğrudan boğazdan içeri çekilen buharlar, orucu etkileyebilir. Fakat Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre günlük hayatta kullanılan parfümler, kolonya ve benzeri ürünler orucu bozmaz ve kullanılmasında dini açıdan herhangi bir sakınca bulunmaz.