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Paradise ne demek (NOW TV)? Paradise kelime anlamı ne?

Paradise ne demek (NOW TV)? Paradise kelime anlamı ne?
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"Paradise", dünyanın en önde gelen kişilerinin yaşadığı sakin bir toplulukta geçer. Ancak şok edici bir cinayetin işlenmesinin ardından ciddi sonuçlar doğurabilecek bir soruşturmanın açılmasıyla bu sükûnet son bulur. Paradise ne demek? Paradise kelime anlamı ne?

Politik gerilim ve dram türündeki Disney+ orijinal dizisi 'Paradise', TV özel yayınıyla NOW izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Paradise ne demek? Paradise kelime anlamı ne?

PARADİSE KONUSU NE?

Televizyon tarihinin kült dizilerinden 'This Is Us'ın yaratıcısı Dan Fogelman ve başrol oyuncularından Sterling K. Brown, bu sefer ters köşelerle süslü 'Paradise'ta bir araya geldi. 8 bölümden oluşan dizide eski ABD Başkanı'nın ölümü ve onu canlı olarak gören son kişinin Brown'un canlandırdığı güvenliğin başında olan Xavier Collins'in olması, izleyicileri sürükleyici bir gizemin tam merkezine götürecek.

PARADİSE OYUNCULAR KİM?

Ters köşe ve sürprizlerle dolu bir seyir keyfi yaşatacak olan 8 bölümlük dizide Brown'a James Marsden, Krys Marshall, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom ve Charlie Evans gibi sevilen isimler eşlik ediyor.

PARADİSE NE DEMEK?

Paradise: Cennet

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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