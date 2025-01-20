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Panama Kanalı hangi ülkede, nerede?

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ABD Başkanı Donald Trump, Panama Kanalı'nı Çin'in yönettiğini belirterek, "Panama Kanalı'nı geri alacağız" dedi. Peki, Panama Kanalı hangi ülkede, nerede?

Donald Trump, Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. başkanı oldu. Trump; yasa dışı göçleri engelleyeceklerini, Panama Kanalı'nı geri alacaklarını, Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi yapacaklarını belirtti ve ABD'nin resmi politikasının kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyeti kabul edeceğini söyledi. Panama Kanalı hangi ülkede, nerede?

PANAMA KANALI HANGİ ÜLKEDE, NEREDE?

Donald Trump, Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. başkanı oldu. Trump; yasa dışı göçleri engelleyeceklerini, Panama Kanalı'nı geri alacaklarını, Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi yapacaklarını belirtti ve ABD'nin resmi politikasının kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyeti kabul edeceğini söyledi.

Panama Kanalı, Orta Amerika'nın en güney ülkesi Panama topraklarında yer alır ve Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus'u birbirine bağlayan su kanalıdır.

Fransa tarafından 1881 yılında başlanan Kanal inşası, mühendislik sorunları ve yüksek işçi ölüm oranları nedeniyle durduruldu. Fransızların başarısız girişiminden sonra, 4 Mayıs 1904'te ABD projeyi devraldı. İnşaat ABD tarafından tamamlanarak, Kanal 15 Ağustos 1914'te hizmete açılmıştır. 77 kilometre uzunluğundaki Kanalın yapımı sırasında, sıtma ve sarıhumma gibi hastalıklardan büyük toprak kaymalarına kadar her türlü güçlükle karşılaşılmış ve yaklaşık 27.500 Kanal çalışanı bu süreçte can vermiştir. Bu Kanal Güney Amerika ve Kuzey Amerika'yı birbirinden ayırır.

Panama Kanalı'nın yönetiminden sorumlu olan hükûmet ajansı Panama Kanalı Otoritesi, vizyonlarını küresel bağlantı lideri ve yönlendiricisi olarak gösterirken; misyonlarını Panama'nın refahına sürdürülebilir bir katkıda bulunmak ve ürünleri global pazarlarla buluşturmak olarak belirlemişlerdir. 2019 yıllık raporuna göre Panama Kanalı'nın ülke hazinesine yaptığı doğrudan katkı 1.786 milyar dolardır.

Panama Kanalı hangi ülkede, nerede?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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