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Panama filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Panama filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Panama filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Panama konusu, özeti ve Panama oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Panama filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Panama filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Panama filmini izleyecek olanların merak ettiği Panama konusu nedir, Panama oyuncuları kimler ve Panama özeti gibi konuları inceliyoruz.

PANAMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

ABD Panama'yı işgal etmenin eşiğindeyken, eski bir denizci olan Becker, CIA ajanı Stark tarafından çok gizli bir silah ticareti görevi için işe alınır. Tek başına ve en tehlikeli silah tüccarları arasında olan Becker, siyasi gücün gerçek doğasını öğrenir.

PANAMA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 18 Mart 2022 (ABD)

Yönetmeni: Mark Neveldine

Oyuncular

Cole Hauser , James Becker olarak

Mel Gibson Stark olarak

Kate Katzman Tatiana olarak

Charlie Weber, Hank Burns olarak

Victor Turpin Brooklyn Rivera olarak

Mauricio Henao Enrique Rodriguez rolünde

Jackie Cruz, Cynthia Benitez rolünde

Kiara Liz Camila rolünde

Osman Demir
Osman Demir
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