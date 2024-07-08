Panama filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Panama filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Panama filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Panama konusu, özeti ve Panama oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Panama filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Panama filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Panama filmini izleyecek olanların merak ettiği Panama konusu nedir, Panama oyuncuları kimler ve Panama özeti gibi konuları inceliyoruz.
PANAMA FİLMİ KONUSU NEDİR?
ABD Panama'yı işgal etmenin eşiğindeyken, eski bir denizci olan Becker, CIA ajanı Stark tarafından çok gizli bir silah ticareti görevi için işe alınır. Tek başına ve en tehlikeli silah tüccarları arasında olan Becker, siyasi gücün gerçek doğasını öğrenir.
PANAMA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Gösterime giriş tarihi: 18 Mart 2022 (ABD)
Yönetmeni: Mark Neveldine
Oyuncular
Cole Hauser , James Becker olarak
Mel Gibson Stark olarak
Kate Katzman Tatiana olarak
Charlie Weber, Hank Burns olarak
Victor Turpin Brooklyn Rivera olarak
Mauricio Henao Enrique Rodriguez rolünde
Jackie Cruz, Cynthia Benitez rolünde
Kiara Liz Camila rolünde