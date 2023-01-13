İbrahim Büyükak'ın yazıp yönettiği ve başrolü Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca ile üstlendiği, "Özür Dilerim" filminden merakla beklenen ilk karelere yayınlandı. Filmi heyecanla bekleyenler ise arama motorlarında Özür Dilerim filmi konusu ne, nerede çekiliyor? Özür Dilerim filmi oyuncular kim? araması yaptı.

Başrolünde İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca'nın yer aldığı film hakkında merak edilenler var. Disney Plus'ta izleyiciyle buluşacak olan filmin yayın tarihi ise henüz belli değil. Peki, Özür Dilerim filmi konusu ne, nerede çekiliyor? Özür Dilerim filmi oyuncular kim?

ÖZÜR DİLERİM FİLMİ KONUSU NE?

The Walt Disney Company'nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+ yerli orijinal filmlerine bir yenisini daha ekliyor. 25 Film'in yapımcılığını üstlendiği İbrahim Büyükak'ın, yazıp yönetmen koltuğuna oturduğu ve başrolü Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca ile paylaştığı 'Özür Dilerim' filmi çok yakında sadece Disney+'ta yerini alacak.

Erkin, 30'lu yaşlarının ortasında, yapayalnız yaşayan, deniz fenerinde bekçidir. Kredi borçlarıyla uğraşan Erkin bir gün huzurevinde yaşayan dedesinin ölüm haberini alır. Apar topar huzurevine gider ama beklenmedik bir durum ile karşılaşır. Dedesi torunundan zamanında kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı Merve'den özür dilemesini ister. Kredi borçlarını ödemenin tek çözümü özür dilemek olan Erkin, maceralı ve eğlenceli bir yola çıkar.

ÖZÜR DİLERİM FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Şimdiden merakla beklenen Disney+'ın yeni orijinal filmi 'Özür Dilerim'in setinden ilk kareler paylaşıldı. Başrolünde İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca'nın yer aldığı filmde Metin Coşkun, Müfit Kayacan, Mert Turak, Yeliz Kuvancı, Gümeç Alpay Aslan, Yonca Şahinbaş, Kerimcan Kamal ve Fatma Toptaş gibi renkli bir oyuncu kadrosu var.