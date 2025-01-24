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Özlem Öz hamile mi 2025?

Özlem Öz hamile mi 2025?
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2024 yazında dördüncü çocuğunu dünyaya getiren Özlem Öz, o günden bu yana beşinci bir bebek konusunu sıkça gündeme taşıdı. Eşi Tayyar Öz'ü beşinci çocuk fikrine ikna etmeye çalıştığı iddia edilen Özlem Öz, bu süreçte zaman zaman esprili hamilelik paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırttı. Peki, Özlem Öz hamile mi ?

Geçtiğimiz yıl çift hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma," "örgüte üye olma," "resmi evrakta sahtecilik," "vergi kanununa muhalefet" ve "malvarlığı değerlerini aklama" gibi ciddi suçlamalarla soruşturma başlatılmıştı. Mal varlıklarına el konulmasının ardından kısa bir süre Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) baskısı altında kalan Öz ailesi, tüm bu hukuki süreçlerin gölgesinde dördüncü bebekleri Emir Ege'nin doğumunu duyurmuştu.

ÖZLEM ÖZ HAMİLE Mİ?

Geçtiğimiz yıl çift hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma," "örgüte üye olma," "resmi evrakta sahtecilik," "vergi kanununa muhalefet" ve "malvarlığı değerlerini aklama" gibi ciddi suçlamalarla soruşturma başlatılmıştı. Mal varlıklarına el konulmasının ardından kısa bir süre Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) baskısı altında kalan Öz ailesi, tüm bu hukuki süreçlerin gölgesinde dördüncü bebekleri Emir Ege'nin doğumunu duyurmuştu.

Emir Ege'nin ardından beşinci çocukla ilgili sıkça şaka yapan Özlem Öz, bu kez de takipçilerinden birinin ortaya attığı bir iddiayla gündeme geldi. Yağmur Çevik'e gönderilen bir videoda, Özlem Öz'ün takipçilerine yönelik bir hamilelik duyurusu hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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