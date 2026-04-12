Özgür Özel’den Ümit Erkol’un tutuklanmasına tepki
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un tutuklanmasına sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Kararın siyasi olduğunu savunan Özel, Erkol’un geçmişteki görevine rağmen imza yetkisinin bulunmadığını vurgulayarak, yaşananları “adaletin yok sayıldığı bir süreç” olarak değerlendirdi ve tutuklamanın partilerine yönelik bir adım olduğunu ileri sürdü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un tutuklanmasına sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Özel, yaşananları “adaletin yok sayıldığı bir gün” olarak nitelendirdi.
“BU KARAR SİYASİ”
X hesabından açıklama yapan Özel, Erkol’un geçmişte İzmir’de bir kooperatifin yönetiminde yer aldığını ancak imza yetkisinin bulunmadığını vurguladı. Tutuklama kararının siyasi olduğunu savunan Özel, “Herkes biliyor ki Ümit Erkol, CHP Ankara İl Başkanı olmasaydı, tutuklanmayacaktı” ifadelerini kullandı.
“ADALET YOK SAYILIYOR”
Özel paylaşımında, “Adaletin yok sayıldığı bir kara günü daha yaşıyoruz” diyerek karara tepki gösterdi. Tutuklamanın partilerine yönelik bir saldırının parçası olduğunu öne sürdü.
“MÜCADELE DEVAM EDECEK”
CHP lideri, açıklamasının devamında ise demokrasi ve hukuk vurgusu yaptı. “Ne yaparlarsa yapsınlar biz adaleti, hukuku ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz” diyen Özel, mücadelenin millet tarafından verileceğini ve sonucun da milletin olacağını ifade etti.