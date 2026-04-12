Özgür Özel'den Ümit Erkol'un tutuklanmasına tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un tutuklanmasına sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Kararın siyasi olduğunu savunan Özel, Erkol’un geçmişteki görevine rağmen imza yetkisinin bulunmadığını vurgulayarak, yaşananları “adaletin yok sayıldığı bir süreç” olarak değerlendirdi ve tutuklamanın partilerine yönelik bir adım olduğunu ileri sürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasına sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Özel, yaşananları "adaletin yok sayıldığı bir gün" olarak nitelendirdi.

“BU KARAR SİYASİ”

X hesabından açıklama yapan Özel, Erkol’un geçmişte İzmir’de bir kooperatifin yönetiminde yer aldığını ancak imza yetkisinin bulunmadığını vurguladı. Tutuklama kararının siyasi olduğunu savunan Özel, “Herkes biliyor ki Ümit Erkol, CHP Ankara İl Başkanı olmasaydı, tutuklanmayacaktı” ifadelerini kullandı.

 “ADALET YOK SAYILIYOR”

Özel paylaşımında, “Adaletin yok sayıldığı bir kara günü daha yaşıyoruz” diyerek karara tepki gösterdi. Tutuklamanın partilerine yönelik bir saldırının parçası olduğunu öne sürdü.

“MÜCADELE DEVAM EDECEK”

CHP lideri, açıklamasının devamında ise demokrasi ve hukuk vurgusu yaptı. “Ne yaparlarsa yapsınlar biz adaleti, hukuku ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz” diyen Özel, mücadelenin millet tarafından verileceğini ve sonucun da milletin olacağını ifade etti.

Elif Yeşil
Haberler.com
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek

Trump'ın tehditlerine İran cephesinden gelen ilk yanıt çok sert

Trump bu kez Çin'i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız

Trump bu kez İran'ı değil bambaşka bir ülkeyi tehdit etti
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı

Bizzat Netanyahu da gitti! İsrail tankları o bölgeye girdi
Skandal görüntü! Yamaç paraşütüyle uçarken cinsel saldırıya uğradı

İnfial yaratan görüntü! Genç kadın yere inince hemen polise koştu
Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum

''Potansiyel büyük'' deyip Türkiye için neler söyledi neler
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

Konserde 'zılgıt' çeken hayranına sert çıkmıştı! Geri adım attı
Patronuyla maaş tartışması yaşayan işçi, 1,2 milyon metrekarelik depoyu küle çevirdi

Patronla tartışıp fabrikayı ateşe verdi, 50 milyon kişiyi mağdur etti
Skandal görüntü! Yamaç paraşütüyle uçarken cinsel saldırıya uğradı

İnfial yaratan görüntü! Genç kadın yere inince hemen polise koştu
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak

Sadece 19 gün kaldı! Bu parayı ödemeyenin telefonu kapatılacak
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti