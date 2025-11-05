Haberler

Özgür Özel: Dilek İmamoğlu'nun diplomatik pasaportu iptal edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İlk kez benden duyacağınız bir şeyi söyleyeyim" diyerek Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun diplomatik pasaportunun iptal edildiğini açıkladı.

  • Dilek İmamoğlu'nun diplomatik pasaportu iptal edildi.
  • Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'na verilen bir ödülü almak üzere yurt dışına çıkmaya hazırlanıyordu.
  • Ekrem İmamoğlu'nun unvanı seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak belirtildi.

CHP'nin 3'üncü Genel Başkanı ve eski Başbakan Bülent Ecevit'in ölüm yıldönümünde düzenlenen anma törenindegazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilek İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiğini açıkladı.

"BİR HAMKEME KARARI VAR MI?"

Özel, Dilek İmamoğlu'nun yurt dışına çıkmaya hazırlandığını belirterek, "İlk kez benden duyacağınız bir şeyi söyleyeyim. Dilek Hanım yurtdışına çıkacaktı Ekrem Bey'e verilmiş bir ödülü almak üzere. Dediler ki Dilek Hanıma yurtdışına çıkmaya niyet ettiğinde, bir haber yolladılar, 'Pasaportu iptal olur.' Dilek Hanımın ve çocukların, Büyükşehir Belediye Başkanlarına bu Meclis'in çıkardığı kanunla verdiği diplomatik pasaport var. Onu iptal etmişler. Ne oldu? Normal, düz pasaport alacaksınız. Şu an Ekrem İmamoğlu'nun unvanı seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı... Ama bir mahkeme kararı var mı? Bir ceza almış mı? Aldığı ceza onaylanmış mı? Babası hakkında bir suçlama var. Gizlilik kararı var, işine geleni servis ediyor. En kötülerini duyuyoruz. Ama lehe delilleri bilmiyoruz. Kafasında mahkum etmiş. Ya bu nasıl devlet!'' dedi.

''KENDİNİ YSK YERİNE KOYUYOR''

CHP İstanbul İl Başkanlığına atanan kayyuma itirazın reddedilmesi hakkında da konuşan Özel, "Orada bir tane şuursuz var. 45. Asliye Mahkemesi'nin AK Parti döneminde eşini İBB'ye sokmuş bir avukat, kendisi Karayolları'ndan dosya almış bir avukat... Ne olduğunun farkında değil. Kendini Yüksek Seçim Kurulu yerine koyuyor. Üstüne olağanüstü il kongresi yapılmış, mahallelerden başlayarak yeni bir kongre yapılmış, yeni bir kongre seçilmiş. Ankara'daki Genel Merkez için açılan benzer dava, ki biz Genel Kurulumuzu yapmadık, önceki olağanüstü genel kurul üzerine konusuz kaldığına yetkili Ankara Mahkemesi zaten karar verdi. O şuursuz, bilgisiz, beceriksiz, küstah tedbir almış, onu uygulatıyor. Git, kayyumun kumda oynasın. Bir kum bahçesi yapalım ona, kayyumun kumda oynasın.'' ifadelerini kullandı.

Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (16)

Haber YorumlarıMGk:

Neden diplomatik pasaportu var hanımefendi diplomat mı bu ne rezillik

Yorum Beğen101
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıömer melih kısa:

akp li herkesin eşinde de ar ondandır.

yanıt5
yanıt2
Haber YorumlarıÖ AKGÜN:

asıl soru şu olmalı ; Kocası hapiste olan bir hanım efendi, aktif siyasetçi olmadığı halde niye 7/24 özelle birlikte. Siz hayırdır ?

yanıt5
yanıt4
Haber YorumlarıNecati Cevik:

beyi dış ülkeye giderken vize almak için zaman lazım olduğu için diplomatik pasaport olamazmı.

yanıt1
yanıt2
Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

Bu kadar haksızlık olmaz bu kadar korkmayın İmamoğlu‘ndan ilk seçimde İstanbul’da yediniz Tokat’ın beş katını yiyeceksiniz

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme95
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Demir:

bu hadsiz neye dayanarak almış bu pasaportu

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

iyi olmuş diplomatik pasaport ne alaka yaaa

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAS6 AS6:

Ekrem İmamoğlu’na diplomatik pasaport, belediye başkanı olduğu için otomatik verilmedi. Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil ettiği resmi görevlerde bulunduğu için, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 7. maddesine dayanarak Dışişleri Bakanlığı onayıyla geçici olarak verildi.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısahin44:

Gizli saklı buluştuğu alman amerikan büyükelçilerle görüşürkenmi lazım oluyor bu şahsa pasaport

yanıt0
yanıt0
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
