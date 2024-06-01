Özer Çiller öldü mü? Özer Çiller kimdir, nerden öldü? Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller öldü mü?

Türkiye'nin ilk ve tek kadın başbakanı olan Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi, iş insanı Özer Çiller geçirdiği kalp krizi nedeniyle 86 yaşında yaşamını yitirdi. Peki, Özer Çiller öldü mü? Özer Çiller kimdir, nerden öldü? Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller öldü mü?

ÖZER ÇİLLER ÖLDÜ MÜ?

Türkiye'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, bu sabah hayatını kaybetti. Bir süredir diyaliz tedavisi gören Çiller, geçirdiği kalp krizi sonucu Yeniköy'deki evinde hayata gözlerini yumdu.

ÖZER UÇURAN ÇİLLER KİMDİR?

1937 doğumlu olan Özer Uçuran Çiller mühendis ve iş insanıdır. Türkiye'nin 22 ve ilk kadın başbakanı Tansu Çiller ile evliliğinden iki çocuğu oldu. Evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı.

Saint Joseph Fransız Lisesinde okuduktan sonra Robert Kolejde (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı. Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazandı. 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.