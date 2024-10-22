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Özel Reyap İstanbul Hastanesi kimin? (Yenidoğan Çetesi)

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Özel Reyap İstanbul Hastanesi'nin sahibi hakkında meraklar sürüyor. Hastane, son zamanlarda 'Yenidoğan Çetesi' iddialarıyla gündeme gelmişti. Peki, Özel Reyap İstanbul Hastanesi kimin? (Yenidoğan Çetesi)

"Yenidoğan Çetesi"ne ilişkin soruşturmada adı geçen ve ruhsatı iptal edilen Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Reyap Hastanesi'ndeki hastaların sevki tamamlandı. Birçok kişi Özel Reyap Hastanesi'nin sahibi kim soruusnun cevabını merak ediyor. Bu konu ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, Özel Reyap İstanbul Hastanesi kimin? ( Yenidoğan Çetesi)

ÖZEL REYAP İSTANBUL HASTANESİ KİMİN?

Özel Reyap Hastanesi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Dr. Cahit Yüksel yapmaktadır. Yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen Çorlu'daki özel hastanedeki hastaların sevki tamamlandı

Özel Reyap İstanbul Hastanesi kimin? (Yenidoğan Çetesi)

YENİDOĞAN ÇETESİ HASTANELERİNE DENETİM YAPILDI MI?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında adı geçen hastanelere, 25 Eylül'de, anlık olağanüstü bir denetim yaptıklarını belirterek, dosyadaki delillerin birçoğunun bu aşamada elde edildiğini bildirdi.

Özel Reyap İstanbul Hastanesi kimin? (Yenidoğan Çetesi)
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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