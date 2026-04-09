Oyuncu Miray Daner fit görüntüsüyle dikkat çekti

Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Miray Daner, Bize Bir Şey Olmaz dizisindeki sahneleriyle konuşulmaya devam ediyor. Diziden paylaşılan bir sahnede Daner’in fit görüntüsü ve doğal performansı sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Özellikle oyuncunun fiziği ve sahnedeki rahat tavırları hayranları tarafından övgüyle karşılandı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Diziden paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılırken, kullanıcılar Miray Daner’in görünümü hakkında çok sayıda paylaşım yaptı. Bazı izleyiciler oyuncunun formunu överken, bazıları da dizideki cesur sahnelerin dikkat çektiğini belirtti.

BAŞROLLER DİKKAT ÇEKİYOR

Disney Plus’ta yayınlanan dizide Miray Daner ile Mert Ramazan Demir başrolleri paylaşıyor. İkilinin uyumu ve dizideki sahneleri izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, yapım özellikle genç izleyici kitlesi arasında konuşulmaya devam ediyor.

MİRAY DANER KİMDİR?

Miray Daner, 15 Ocak 1999 İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Oyunculuğa çocuk yaşta başlayan Daner, ilk olarak Papatyam dizisiyle ekranlara çıktı. Asıl çıkışını ise Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı Hilal karakteriyle yaptı.

Daha sonra Hudutsuz Sevda ve Bize Bir Şey Olmaz gibi projelerde yer aldı. Genç yaşına rağmen başarılı performansıyla dikkat çeken Daner, yeni nesil kadın oyuncular arasında gösterilmektedir.

