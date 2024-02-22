Hakan Kurtaş kimdir? Oyuncu Hakan Kurtaş kaç yaşında ve nereli?

Birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu Hakan Kurtaş'ın kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Yakışıklı oyuncunun hayatı geniş bir kesim tarafından takip ediliyor. Hakan Kurtaş kaç yaşında? Hakan Kurtaş nereli? İşte ayrıntılar...

HAKAN KURTAŞ KİMDİR?

Hakan Kurtaş, 7 Eylül 1988 tarihinde İzmir'de doğmuştur 36 yaşındadır.. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimine başlamadan önce profesyonel basketbol kulüplerinde oynamış, karikatürler çizmiş ve müzikle uğraşmıştır. Aynı zamanda bir müzisyendir. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında "Ezel" dizisinde yaşamıştır. Hakan Kurtaş, 1.82 metre boyunda, 71 kilo ağırlığındadır ve Başak burcudur.

HAKAN KURTAŞ'IN ROL ALDIĞI BİRKAÇ YAPIM