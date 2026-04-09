Oyuncu Burak Deniz gözaltına alındı

Oyuncu Burak Deniz ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

  • Burak Deniz, Somer Sivrioğlu, Emir Can İğrek ve Norm Ender dahil 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
  • İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 şüphelinin gözaltına alındığını, 2 şüphelinin firar durumda arandığını ve 1 şüphelinin yurt dışında olduğunu açıkladı.
  • Gözaltılar, kamuoyunca bilinen şahıslara yönelik uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarına iştirak şüphesiyle 09.04.2026 tarihinde gerçekleştirildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Burak Deniz ile birlikte aralında Somer Sivrioğlu, Emir Can İğrek, Norm Ender gibi isimlerin de bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun 2026/73811 soruşturma dosyası kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara yönelik” Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 şüpheli hakkında yakalanmalarına yönelik 09.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak arama el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan arama el koyma faaliyetlerinde 11 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 2 şüphelinin firar durumda arandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmiştir. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm suç türlerinde olduğu gibi kamunun sağlığına karşı işlenen suçlara ilişkin de soruşturmalar kararlılıkla ve titizlikle devam etmektedir."

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz, 17 Şubat 1991 İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden mezun olan Deniz, oyunculuğa 2011 yılında başlamıştır. “Aşk Laftan Anlamaz”, “Bizim Hikaye” ve “Maraşlı” gibi dizilerle geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Son yıllarda dijital platform projelerinde de yer alan oyuncu, Türkiye’nin popüler erkek başrol oyuncularından biri olarak gösterilmektedir.

Musa Can Çayan
Haberler.com
Yorumlar (1)

sade vatandaş:

biz düşük maaş alan emekliler uyuşturucu etkisi olan bol salçalı makarna yiyerek kafayı duman sarmadan mümkünatı yok öyle tebessüm edip neşeli olaamayız

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

