2023 seçimlerine çok kısa zaman kalmasıyla beraber seçime dair merak edilenler arttı. Vatandaşların son günlerde en sık araştırdıkları soruları arasında Oy kullanmamanın cezası var mı? 2023 oy kullanmamanın cezası ne kadar, kaç TL? soruları yer alıyor. Peki, Oy kullanmamanın cezası var mı? 2023 oy kullanmamanın cezası ne kadar, kaç TL?

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Oy kullanmamanın cezası var mı? sorusu son zamanlarda gündemde yerini aldı. 14 Mayıs'ta Türkiye seçime gidiyor ve vatandaşlar seçime dair merak edilenleri araştırıyor. Merak edilenler arasında ise Oy kullanmamanın cezası var mı? 2023 oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL? soruları yer aldı. İşte oy kullanmama cezası hakkında araştırılanlar!

OY KULLANMAMANIN CEZASI VAR MI?

Oy kullanmak her vatandaşın yasal zorunlulukları arasında yer alıyor. Vatandaşların oy kullanmaması durumunda verilecek olan ceza ise YSK tarafından belirlenmektedir.

OY KULLANMAMA CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde oy kullanmayan vatandaşların ödeyeceği tutar 22 TL olarak belirlenmişti. 14 Mayıs seçimlerinde uygulanacak olan oy kullanmama cezası tutarı ise henüz açıklanmadı. Oy kullanmama cezası, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenerek vatandaşlar duyurulacak.