Oy kullanmama cezası var mı, ne kadar? 2024 seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu?

2024 Yerel Seçimleri'nde oy kullanmak zorunlu mu ve oy kullanmama cezası var mı, ne kadar olduğu gündeme geliyor. Türkiye'deki seçimler Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından düzenlenir. 31 Mart'ta sandık başına gidemeyen seçmenler ceza ödeyecek mi merak ediliyor. Peki, Oy kullanmama cezası var mı, ne kadar? 2024 seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu?

OY KULLANMAMA CEZASI VAR MI?

2010'da yapılan bir açıklamada, oy kullanmama cezasının 22 TL olduğu duyurulmuştu. Ancak 2023 yılında yapılan Genel Seçimlerde, oy kullanmama cezası 300 TL olarak belirlenmişti. Oy kullanmayan seçmenlere ceza tebligatı gönderilir ve bu cezaların ödeme işlemleri genellikle Maliye Bakanlığı veya PTT gibi kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilir.

SEÇİMLERDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesi gereğince, seçimlerde oy kullanmak yasal bir yükümlülüktür. Seçme hakkı, bir vatandaşlık görevidir olarak kabul edilir.