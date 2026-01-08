Haberler

Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı

Güncelleme:
Volvo, geri görüş kamerasında tespit edilen yazılım sorunu nedeniyle ABD'de 413 bin 151 aracı geri çağırdı. 2021–2025 model XC40 araçları kapsayan geri çağırmada sorunun ücretsiz yazılım güncellemesiyle giderileceği bildirildi.

  • Volvo, ABD'de 413 bin 151 adet 2021-2025 model XC40 aracını geri görüş kamerası sorunu nedeniyle geri çağırdı.
  • Geri çağırma kapsamındaki araçlardaki sorun, ücretsiz yazılım güncellemesi veya OTA güncelleme ile giderilecek.
  • Bu, aynı araçların aynı sorun nedeniyle ikinci kez geri çağrılmasıdır ve düzeltici yazılım önümüzdeki haftalarda sunulacak.

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, geri görüş kamerasında tespit edilen bir problem nedeniyle ABD'de 413 bin 151 aracı geri çağırma kararı aldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırmanın perşembe günü resmen duyurulduğunu açıkladı.

SORUN ÜCRETSİZ GÜNCELLEMEYLE GİDERİLECEK

NHTSA'nın açıklamasına göre, geri çağırma kapsamındaki araçlarda yaşanan problem, yetkili servislerde yapılacak yazılım güncellemesi veya uzaktan (OTA) güncelleme yöntemiyle ücretsiz olarak giderilecek. Volvo, araç sahiplerinden bu işlem için herhangi bir ücret talep etmeyecek.

AYNI MODELLER İKİNCİ KEZ GERİ ÇAĞRILIYOR

Geri çağırma, 2021–2025 model Volvo XC40 araçlarını kapsıyor. Volvo, aynı pazarlarda ve aynı sorun nedeniyle bu araçların ikinci kez geri çağrıldığını bildirdi. Şirket, Mayıs 2025'teki ilk geri çağırmanın ardından, aynı belirtilere yol açan ek bir yazılım problemi tespit edildiğini belirtti.

YENİ YAZILIM "ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA" GELİYOR

Volvo'dan Reuters'a yapılan açıklamada, ikinci geri çağırmanın ilk geri çağırmadan sonra ortaya çıkan ilave bir teknik sorunun sonucu olduğu ifade edildi. Şirket, etkilenen tüm araçlar için hazırlanan düzeltici yazılımın önümüzdeki haftalarda kablosuz (OTA) olarak kullanıcılara sunulmasının planlandığını duyurdu

