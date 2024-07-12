Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Peki, Ötenazi ne demek? Sokak köpeklerine ne yapılacak?

ÖTENAZİ NE DEMEK?

Ötenazi, tıbbi olarak hastanın yaşamına son verme amacıyla yapılan bir uygulamadır. Bu uygulama genellikle hastanın dayanılmaz acılar içinde olduğu, tedavi edilemez bir hastalık veya durum nedeniyle yaşam kalitesinin son derece düştüğü durumlarda gündeme gelir.

SOKAK KÖPEKLERİNE NE YAPILACAK?

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 17 maddelik kanun teklifinin detaylarını aktaran AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Sahipsiz saldırgan köpeklere ötenazi uygulanacak" dedi.