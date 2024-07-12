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Ötenazi ne demek? Sokak köpeklerine ne yapılacak?

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Ötenazi terimi, son zamanlarda sokak köpekleriyle ilgili tartışmalarda gündeme geldi. Peki ötenazi ne anlama geliyor ve sokak köpeklerine yönelik bu uygulamanın sonuçları neler olacak? Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Peki, Ötenazi ne demek? Sokak köpeklerine ne yapılacak?

ÖTENAZİ NE DEMEK?

Ötenazi, tıbbi olarak hastanın yaşamına son verme amacıyla yapılan bir uygulamadır. Bu uygulama genellikle hastanın dayanılmaz acılar içinde olduğu, tedavi edilemez bir hastalık veya durum nedeniyle yaşam kalitesinin son derece düştüğü durumlarda gündeme gelir.

Ötenazi ne demek? Sokak köpeklerine ne yapılacak?

SOKAK KÖPEKLERİNE NE YAPILACAK?

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 17 maddelik kanun teklifinin detaylarını aktaran AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Sahipsiz saldırgan köpeklere ötenazi uygulanacak" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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