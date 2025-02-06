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ÖSYM YKS BAŞVURU 2025: YKS başvuru ekranı açıldı mı? YKS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM YKS BAŞVURU 2025: YKS başvuru ekranı açıldı mı? YKS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav ücreti ne kadar?
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Üniversiteye giriş hayali kuran milyonlarca adayın beklediği 2025 YKS başvuruları için süreç başladı. ÖSYM tarafından belirlenen başvuru tarihleri merak edilirken, adaylar YKS başvuru ekranı açıldı mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte YKS başvuru tarihleri, sınav ücreti ve detaylar...

2025 YKS başvuruları, 6 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak gerçekleştirebilir. Adaylar, YKS başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. YKS ne zaman, hangi tarihte sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, YKS başvuru ekranı açıldı mı? YKS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde...

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları, 6 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacaktır.

YKS BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

Bugün 6 Şubat 2025 olduğundan, başvuru süreci başlamış bulunmaktadır. Adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ( https://ais.osym.gov.tr/ ) üzerinden gerçekleştirebilirler.

ÖSYM YKS BAŞVURU 2025: YKS başvuru ekranı açıldı mı? YKS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav ücreti ne kadar

YKS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

2025 YKS, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacaktır. Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi günü, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran Pazar günü yapılacaktır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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