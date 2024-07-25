ÖSYM TERCİH EKRANI AÇILDI MI? ''YKS tercih yapamıyorum'' neden? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih işlemleri 25 Temmuz itibarı ile başladı. Adaylar tercihlerini 2 Ağustos'a kadar "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek. Tercih Uzmanı Ergin Sarar, üniversite tercihlerinin bilgi kirliliğine düşmeden doğru yönlendirmelerin rehberliğinde yapılması gerektiğini belirterek, tercih sürecinde adaylardan en çok gelen sorulara cevaplar verdi.

ÖSYM TERCİH EKRANI AÇILDI MI?

Yks tercihleri henüz başlamadı. 25 Temmuz Perşembe (Bugün) başvurular alınmaya başlanacak.

YKS TERCİH KILAVUZU 2024 YAYINLANDI MI?

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı.

YKS ÜNİVERİSTE TERCİHİ YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM?

Bütün adayların tercihlerde olumsuz sonuçlarla karşılaşmamak için tercih disiplininden ayrılmadan 2022 ve 2023 başarı sıraları ve kontenjanları dikkate alınarak olabildiğince geniş aralıktan tercihler yapmalı.

Yerleştiğinizde sizi mutlu etmeyecek ve gidip kayıp yaptırmayacağınız programlara tercih listenizde yer vermeyin.

Tercihlerimde bölüme mi üniversiteye mi öncelik vermeliyim?

Öncelikle bölüm belirlendikten sonra üniversiteler değerlendirilir. Bölüm ve üniversite ikisi de önemli. Ancak iş piyasasında girdikten ve belirli bir deneyim kazandıktan sonra hangi üniversiteden mezun olduğunuz daha arka planda kalıyor. Bu nedenle tercih edilecek program ya da bölümleri belirledikten sonra üniversiteleri değerlendirmek daha rasyonel olacaktır.

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