Oruca kaç gün kaldı? Ramazan ne zaman başlıyor? SAYAÇ Ramazan ayına ne kadar kaldı?

Ramazana kaç gün kaldı 2024? SAYAÇ Ramazan ayına ne kadar kaldı? 2024 yılında Ramazan ayının ne zaman başlayacağına dair merak artıyor. Ramazan sayacı ile geri sayım başladı. Peki, RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI? Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı 2024?

RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI 2024?

2024 yılı Ramazan ayı başlangıç tarihi 11 Mart 2024 Pazartesi günüdür. Ramazan ayının 2024 yılı bitiş tarihi ise 9 Nisan 2024 Salı günüdür. Sonuç olarak, Ramazan ayının başlangıcına 21 gün kaldı. Buna göre 18 Şubat Pazar günü itibariyle Ramazan'ın başlamasına 18 gün kaldı.

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