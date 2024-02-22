Oruca kaç gün kaldı? Ramazan ne zaman başlıyor? SAYAÇ Ramazan ayına ne kadar kaldı?
Oruca Kaç Gün Kaldı? Ramazan Ne Zaman Başlıyor? Ramazan ayının başlangıcı yaklaşırken, oruca kaç gün kaldığı merak konusu oldu. Müslüman toplumu için büyük önem taşıyan Ramazan ayının başlangıç tarihi hakkında bilgiler araştırılıyor.
Ramazana kaç gün kaldı 2024? SAYAÇ Ramazan ayına ne kadar kaldı? 2024 yılında Ramazan ayının ne zaman başlayacağına dair merak artıyor. Ramazan sayacı ile geri sayım başladı. Peki, RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI? Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı 2024?
RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI 2024?
2024 yılı Ramazan ayı başlangıç tarihi 11 Mart 2024 Pazartesi günüdür. Ramazan ayının 2024 yılı bitiş tarihi ise 9 Nisan 2024 Salı günüdür. Sonuç olarak, Ramazan ayının başlangıcına 21 gün kaldı. Buna göre 18 Şubat Pazar günü itibariyle Ramazan'ın başlamasına 18 gün kaldı.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
- Berat Kandili – 24 Şubat Cumartesi
- Ramazan Başlangıcı - 11 Mart Pazartesi
- Kadir gecesi - 5 Nisan Cuma
- Ramazan Bayramı Arifesi- 9 Nisan Salı
- RAMAZAN BAYRAMI 1. Gün- 10 Nisan Çarşamba
- RAMAZAN BAYRAMI 2. Gün- 11 Nisan Perşembe
- RAMAZAN BAYRAMI 3. Gün- 12 Nisan Cuma
- Kurban Bayramı Arifesi- 15 Haziran Cumartesi
- KURBAN BAYRAMI 1. Gün - 16 Haziran Pazar
- KURBAN BAYRAMI 2.Gün- 17 Haziran Pazartesi
- KURBAN BAYRAMI 3.GÜN- 18 Haziran Salı
- KURBAN BAYRAMI 4. GÜN- 19 Haziran Çarşamba
- Hicri Yılbaşı – 7 Temmuz Pazar
- Aşure günü – 16 Temmuz Salı
- Mevlid Kandili - 14 Eylül Cumartesi