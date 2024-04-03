Üye Girişi
Haberler

ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR? Son oruç hangi gün tutulacak? Arefe günü oruç tutulacak mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen Ramazan ayının ne zaman başlayıp ne zaman biteceği pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu süreçte, özellikle son oruç gününün ne zaman olacağı önemli bir konu haline geliyor. 11 Mart'ta başlayan kutsal Ramazan ayı, bu yıl ne zaman sona erecek? Arefe gününde oruç tutulur mu? İşte yanıtı...

ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR?

Evet, doğru. 2024 yılında Ramazan ayı 9 Nisan Salı günü sona erecektir. Arefe günü, Ramazan ayının son oruç günüdür. İslam takvimine göre, ertesi gün ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü olacaktır. Bu gün, müslümanlar arasında bayramın ilk günü olarak kutlanır ve bayram namazıyla başlar.

ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR? Son oruç hangi gün tutulacak? Arefe günü oruç tutulacak mı?

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULACAK MI?

Arefe günü, Ramazan Bayramı'nın bir gün öncesidir. Bu gün, Ramazan ayının son orucunun tutulduğu gün olarak bilinir.

ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR? Son oruç hangi gün tutulacak? Arefe günü oruç tutulacak mı?

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Bayram günleri,10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ramazan Bayramı Arefe günü İftar Dini Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Olaylı derbinin faturası belli oldu! Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ne ceza verildi? TFF ne dedi? DOLAR NE KADAR? 3 Nisan Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Van'da Erkan Baş'a müdahale! Van'da neler oluyor? Sokağa çıkma yasağı var mı? Gaddar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Gaddar hangi kanalda yayınlanıyor? ANLIK ALTIN FİYATLARI! 3 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları kaç TL oldu? Altın ne kadar? Aydilge'nin hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Şarkıcı Aydilge'nin son durumu nedir? 3 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu? Temmuz ayı memur zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kanada'da neden acil durum ilan edilidi? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI YAYIN! Gaziosmanpaşa'da ne oldu? AK Parti ve CHP'liler neden kavga etti, ne oldu? Marilyn Monroe neden öldü? Marilyn Monroe intihar mı etti? ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR? Son oruç hangi gün tutulacak? Arefe günü oruç tutulacak mı? BAHAR 8. BÖLÜM CANLI İZLE! Bahar son bölümde neler oldu? Bahar 8. bölüm full izle Taş Kağıt Makas dizisi Eylem Tok'a gönderme mi yaptı? Taş Kağıt Makas bölüm tanıtımı neden gündem oldu? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ | SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yapılacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title