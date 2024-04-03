ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR? Son oruç hangi gün tutulacak? Arefe günü oruç tutulacak mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen Ramazan ayının ne zaman başlayıp ne zaman biteceği pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu süreçte, özellikle son oruç gününün ne zaman olacağı önemli bir konu haline geliyor. 11 Mart'ta başlayan kutsal Ramazan ayı, bu yıl ne zaman sona erecek? Arefe gününde oruç tutulur mu? İşte yanıtı...

ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR?

Evet, doğru. 2024 yılında Ramazan ayı 9 Nisan Salı günü sona erecektir. Arefe günü, Ramazan ayının son oruç günüdür. İslam takvimine göre, ertesi gün ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü olacaktır. Bu gün, müslümanlar arasında bayramın ilk günü olarak kutlanır ve bayram namazıyla başlar.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULACAK MI?

Arefe günü, Ramazan Bayramı'nın bir gün öncesidir. Bu gün, Ramazan ayının son orucunun tutulduğu gün olarak bilinir.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Bayram günleri,10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.