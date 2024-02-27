Oruç nasıl tutulur, oruç nasıl açılır, oruca nasıl niyet edilir?

Oruç, İslam dini tarafından belirlenen belirli bir zaman diliminde yerine getirilen bir ibadettir. Oruç, sabah ezanından akşam ezanına kadar nefis terbiyesine sahip olunmasını sağlar. 11 Mart itibariyle başlayacak olan Ramazan ayı Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, oruç nasıl tutulur, oruç nasıl açılır, oruca nasıl niyet edilir?

ORUÇ NASIL TUTULUR?

Oruç tutmaya niyet etmek gerekir. Niyet etmek için içtenlikle niyet etmek yeterlidir. Herhangi bir dilde niyet etmek kabul edilir.

Sahur, orucun başlama vakti olan imsak vaktinden önce yemek yemek anlamına gelir. Sahur yapmak, orucunuzu tutmanıza ve gün boyunca daha rahat hissetmenize yardımcı olur.

Orucunuzun açıldığı zaman iftar vaktidir. İftar vakti geldiğinde birkaç tane hurma veya birkaç yudum su içmek ile orucunuzu açabilirsiniz. Ardından daha sonra bir öğün yemek yemek uygundur.

ORUÇ NASIL AÇILIR?

İftar vakti geldiğinde niyet etmek orucunuzu açmanızı sağlar. İftara niyet etmek için içtenlikle niyet etmek yeterlidir.

Orucu açmak için geleneksel olarak hurma veya su ile iftar yapmak önerilir ancak aşırı yeme konusunda dikkatli olmak önemlidir.



ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Oruca niyet etmek, oruç tutmaya karar verdiğinizde içtenlikle kalpten bir niyet etmek anlamına gelir. Herhangi bir dilde niyet etmek kabul edilir. Örneğin, "Yarın için Ramazan orucuna niyet ediyorum" şeklinde bir niyetle oruç tutmaya başlayabilirsiniz.