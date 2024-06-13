Ortaokulda sınıfta kalma var mı? sorusu merak ediliyor. 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim yılı kısa bir süre sonra sona erecek ve öğrencilerin gündeminde Ortaokulda devamsızlıktan kalma var mı? 5,6,7,8. sınıfta devamsızlıktan kalma var mı? soruları yer aldı. Peki, Ortaokulda sınıfta kalma var mı? Ortaokulda sınıfta kalınıyor mu, kaç gün devamsızlık hakkı var? Detaylar haberimizde.

ORTAOKULDA SINIFTA KALMA VAR MI?

Ortaokulda sınıfta kalma durumu, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliği'ne göre doğrudan uygulanmamaktadır. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda sınıfta kalma uygulaması bulunmamakta olup, öğrencilerin sınıf geçişi belirli kriterlere dayanmaktadır. Yıl sonu ortalaması 45 puandan düşük olan öğrencilerin durumu ise Şube Öğretmenler Kurulu (ŞÖK) tarafından değerlendirilir. Bu kurul, öğrencinin sınıf tekrarı yapıp yapmayacağına karar vermektedir. Bu bağlamda, 8. sınıf da dahil olmak üzere, öğrenciler devamsızlıktan dolayı sınıfta kalmazlar; ancak düşük akademik performans gösteren öğrenciler için ŞÖK'ün vereceği karar önem taşır.