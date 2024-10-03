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Ortaöğretim Lise KPSS ile memur olunur mu, Ortaöğretim KPSS meslekleri nelerdir?

Ortaöğretim Lise KPSS ile memur olunur mu, Ortaöğretim KPSS meslekleri nelerdir?
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KPSS ortaöğretim (lise) sınavı 2 yılda bir yapılmaktadır. KPSS lise mezunları meslekleri için hangileri seçilebilir meslekler olduğu araştırılıyor. Peki, Ortaöğretim Lise KPSS ile memur olunur mu?

Kpss lise (ortaöğretim) sınavı, Türkiye'de mezun olmuş lise öğrencilerinin üniversite ve diğer eğitim kurumlarına geçiş için girdiği bir sınavdır. Sınav iki yılda bir yapılmaktadır ve adaylar sınav sonrası aldıkları puan doğrultusunda tercih edebilecekleri meslekleri araştırırlar. Peki, Ortaöğretim Lise KPSS ile memur olunur mu? Ortaöğretim KPSS meslekleri nelerdir?

ORTAÖĞRETİM LİSE KPSS İLE MEMUR OLUNUR MU?

Ortaöğretim KPSS'ye giren bir lise mezunu birçok devlet kurumunda memuriyet yapabilir.

ORTAÖĞRETİM KPSS MESLEKLERİ NELERDİR?

Lise KPSS'ye giren bir kişi, KPSS puanına göre atama yapılan devlet kurumlarında veya kamu kurumlarında çalışabilir. Örnek olarak;

Millî Eğitim Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Adalet Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Millî Savunma Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Jandarma Genel Komutanlığı

Orman Genel Müdürlüğü

Millî Eğitim Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Adalet Bakanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Orman Genel Müdürlüğü

Millî Savunma Bakanlığı

Darülaceze Başkanlığı

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş

Gelir İdaresi Başkanlığı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

ORTAÖĞRETİM KPSS MESLEKLERİ NELERDİR?

Hemşire

• Ebe

• Sağlık Teknisyeni

• Teknisyen

• Hizmetli

• Sağlık Memuru

• Laborant

• Kaloriferci

• Çocuk Bakıcısı

• Zabıta Memuru

• Rasatçı

• İtfaiye Eri

• Veteriner Sağlık Teknisyeni

• Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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