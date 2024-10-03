Ortaöğretim Lise KPSS ile memur olunur mu, Ortaöğretim KPSS meslekleri nelerdir?
KPSS ortaöğretim (lise) sınavı 2 yılda bir yapılmaktadır. KPSS lise mezunları meslekleri için hangileri seçilebilir meslekler olduğu araştırılıyor. Peki, Ortaöğretim Lise KPSS ile memur olunur mu?
Kpss lise (ortaöğretim) sınavı, Türkiye'de mezun olmuş lise öğrencilerinin üniversite ve diğer eğitim kurumlarına geçiş için girdiği bir sınavdır. Sınav iki yılda bir yapılmaktadır ve adaylar sınav sonrası aldıkları puan doğrultusunda tercih edebilecekleri meslekleri araştırırlar. Peki, Ortaöğretim Lise KPSS ile memur olunur mu? Ortaöğretim KPSS meslekleri nelerdir?
ORTAÖĞRETİM LİSE KPSS İLE MEMUR OLUNUR MU?
Ortaöğretim KPSS'ye giren bir lise mezunu birçok devlet kurumunda memuriyet yapabilir.
ORTAÖĞRETİM KPSS MESLEKLERİ NELERDİR?
Lise KPSS'ye giren bir kişi, KPSS puanına göre atama yapılan devlet kurumlarında veya kamu kurumlarında çalışabilir. Örnek olarak;
Millî Eğitim Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Millî Savunma Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Jandarma Genel Komutanlığı
Orman Genel Müdürlüğü
Millî Eğitim Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Adalet Bakanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü
Millî Savunma Bakanlığı
Darülaceze Başkanlığı
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş
Gelir İdaresi Başkanlığı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
ORTAÖĞRETİM KPSS MESLEKLERİ NELERDİR?
Hemşire
• Ebe
• Sağlık Teknisyeni
• Teknisyen
• Hizmetli
• Sağlık Memuru
• Laborant
• Kaloriferci
• Çocuk Bakıcısı
• Zabıta Memuru
• Rasatçı
• İtfaiye Eri
• Veteriner Sağlık Teknisyeni
• Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni