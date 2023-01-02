İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılışı gerçekleştirilen Ortaköy - Beşiktaş - Eminönü vapur hattı hakkında detaylar merak ediliyor. İstanbul'da sıklıkla tercih edilen vapur hatlarına yeni bir tanesi eklendi. Peki, Ortaköy - Beşiktaş - Eminönü vapur kaç dakika sürüyor? Ortaköy Beşiktaş vapur sefer saatleri ne?

İBB'nin 1 Ocak günü açılışını gerçekleştirdiği Ortaköy - Beşiktaş - Eminönü vapur hattı vatandaşların gündeminde yer aldı. Deniz ulaşımını tercih eden vatandaşlar ise Ortaköy - Beşiktaş - Eminönü vapur kaç dakika sürüyor? Ortaköy Beşiktaş vapur sefer saatleri ne? soruları merak ediliyor. İşte detaylar...

ORTAKÖY - BEŞİKTAŞ - EMİNÖNÜ VAPUR KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

1 Ocak 2023 tarihinde ilk defa hizmete açılacak Ortaköy – Beşiktaş – Eminönü hattının sefer süresi 25 dakika olacak. Hafta içi ve Cumartesi günleri günlük 14 sefer, Pazar günleri ise 13 sefer yapılacak hatta yolcu motoru ile hizmet verilecek.

ORTAKÖY - BEŞİKTAŞ - EMİNÖNÜ VAPUR SEFER SAATLERİ NE?

Şehir hatları resmi sitesinde yayınlanan vapur sefer saatleri şöyle;