Orhan Gencebay taburcu edildi

Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran usta sanatçı Orhan Gencebay, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. 81 yaşındaki Gencebay, geçtiğimiz günlerde Covid 19 şüphesiyle tedavi altına alınmıştı. Tedbir amaçlı hastanede yatan sanatçının tedavisi tamamlandı ve eşi Sevim Emre ile birlikte hastaneden ayrıldı.

TEDAVİSİ TAMAMLANDI

81 yaşındaki sanatçı, rahatsızlığı sonrası hastaneye başvurmuş ve korona virüs şüphesiyle tedbir amaçlı gözlem altına alınmıştı. Yapılan tetkik ve tedavilerin ardından sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine Gencebay'ın taburcu edildiği öğrenildi.

Usta sanatçı, hastaneden çıkışında eşi Sevim Emre ile birlikte aracına binerek hastaneden ayrıldı.

Elif Yeşil
