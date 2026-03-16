Orhan Gencebay'dan sevenlerini üzen haber
Türk müziğinin usta isimlerinden Orhan Gencebay'dan sevenlerini üzen bir haber geldi. 81 yaşındaki sanatçı, yüksek ateş şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
GÖZLEM ALTINDA TUTULUYOR
Edinilen bilgilere göre Gencebay, Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'ne götürüldü. Doktorlar, sanatçıyı Covid-19 şüphesi nedeniyle gözetim altına aldı.
Sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtilen Gencebay'ın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
