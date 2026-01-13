Haberler

Organize suç örgütlerinin finansal damarları kesildi! 2 yılda 32 kat artış

Organize suç örgütlerinin finansal damarları kesildi! 2 yılda 32 kat artış
Güncelleme:
İstanbul Valiliği'nin 2023-2025 dönemi raporuna göre, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar artarken suçtan elde edilen mal varlıklarına el konulanların maddi değeri 2 yılda 32 kat artarak 318 milyar TL oldu.

İstanbul Valiliği'nin 2023-2025 dönemine ilişkin organize suçlarla mücadele raporu, kent genelinde yürütülen operasyonların hem nicelik hem de etki bakımından çarpıcı biçimde arttığını ortaya koydu. Açıklanan verilere göre, organize suç örgütlerine yönelik operasyon sayısı iki yılda yüzde 97 artarak 211'den 416'ya yükseldi.

3 BİNDEN FAZLA KİŞİ TUTUKLANDI

Aynı dönemde yakalanan şüpheli sayısı 2 bin 683'ten 4 bin 949'a, tutuklanan kişi sayısı ise yüzde 163'lük artışla 1.184'ten 3.119'a çıktı. Operasyon yapılan organize suç örgütü sayısı da 2023'te 92 iken 2025 itibarıyla 162'ye ulaştı. Bu artış, KOM, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin koordineli ve çok boyutlu çalıştığını gösterdi.

Organize suç örgütlerinin finansal damarları kesildi! 2 yılda 32 kat artış

EL KONULAN MAL VARLIĞI 32 KAT ARTTI

Raporda en dikkat çekici başlık ise suçtan elde edilen mal varlıklarına yönelik oldu. 2023'te 9,5 milyar TL olan el konulan mal varlığı değeri, 2024'te 33,5 milyar TL'ye, 2025'te ise 318 milyar TL'ye yükseldi. Böylece iki yılda yaklaşık 32 katlık artış kaydedildi.

Uzmanlara göre bu tablo, organize suçla mücadelenin yalnızca saha operasyonlarıyla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda örgütlerin finansal damarlarını kurutmaya odaklanan yeni bir stratejinin hayata geçirildiğini ortaya koyuyor.

Berkan Tayfun
Haberler.com / Hukuk
