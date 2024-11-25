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Ordu okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Ordu'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Ordu okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Ordu'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
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Ülke genelinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, eğitim-öğretim faaliyetlerine de ara verildi. Valilik ve kaymakamlıklar tarafından bugün için kar tatili ilan edilen iller arasında Ordu'da var. Ordu okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Ordu'da okul yok mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün art arda yaptığı uyarılar sonrası yurt genelinde etkili olan kar yağışı, birçok il ve ilçede eğitime ara verilmesine neden oldu. Valilikler ve kaymakamlıklarca, 35 kentte yoğun kar yağışı nedeniyle kar tatili ilan edildi. Ordu okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Ordu'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

ORDU OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında, bir ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

26 KASIM SALI GÜNÜ TATİL Mİ?

Ordu Valiliğinden26 Kasım Salı günü için de tatil açıklaması geldi.

İşte açıklama:

Ordu okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Ordu'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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