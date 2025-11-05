Haberler

Ordu'da taş ocağındaki göçükten 1 işçinin cansız bedeni çıkarıldı

Ordu'da taş ocağındaki göçükten 1 işçinin cansız bedeni çıkarıldı
Ordu'da taş ocağındaki göçükten 1 işçinin cansız bedeni çıkarıldı
Güncelleme:
Ordu'nun Fatsa ilçesindeki taş ocağında meydana gelen göçükten iş makinesi operatörünün cansız bedeni çıkarıldı. Göçükteki diğer işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

  • Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir taş ocağında göçük altında kalan 2 işçiden 1'inin cansız bedeni çıkarıldı.
  • Kamyon şoförüne ulaşılması için kurtarma çalışmaları devam ediyor.
  • AFAD, UMKE, jandarma ve 112 ekipleri olay yerinde çalışıyor.

Ordu'da taş ocağındaki göçükten 1 işçinin cansız bedeni çıkarıldı.

GÖÇÜKTEN 1 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Ordu Valisi Muammer Erol, Fatsa ilçesindeki taş ocağı şantiyesinde meydana gelen göçük altında kalan 2 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Erol, taş ocağının ilçe merkezine 7 kilometre mesafede olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Taş ocağında saat 12.00 sularında rutin işler kapsamında yapılan bir patlatma var. Ancak 16.30 sularında üst kotlardan bir kütle hareketi söz konusu. Şu anda kütlenin altında bir kamyon ve bir iş makinesi, sürücüsü ile operatörü bulunuyor. Şu anda burayı bilen arkadaşlarımızın tarif ettiği noktada çalışan iş makineleri var. Bu çalışmalara destek veren 20'ye yakın iş makinemiz var. AFAD, UMKE, jandarma ve 112 ekipleri burada."

"KAMYON ŞOFÖRÜNE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Vali Muammer Erol, ekiplerin çalışması sonucunda bir işçinin cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, "İş makinesi operatörümüzün maalesef cansız bedenine ulaştık. Bulunduğu yerden çıkarıldı. Şu anda kamyonun şoförüne ulaşılması çabaları devam ediyor ama çalışma biraz riskli duruyor sizlerin de şahit olduğunuz gibi. Devam etme hususunu değerlendireceğiz." diye konuştu.

Olayın yaşandığı alanda hareketli bir kitlenin bulunduğuna işaret eden Vali Erol, şunları kaydetti: "İş makinelerimiz o hareketli kitle altında disiplinli çalışma yapıyor. Son bir değerlendirmeyle kamyon şoförüne ulaşma çalışmasını devam edip ettirmeyeceğimize karar vereceğiz. Şartlar zorlu ve riskli. Dolayısıyla 'Şu kadar dakika sürecek' demek kesinlikle doğru olmaz. Buluncaya kadar devam edeceğiz ama riski de değerlendireceğiz. Çünkü o noktada 4 ekskavatör çalışıyor. Allah korusun onlarla birlikte kurtarma elemanlarımızın da daha fazla riskli ortamda çalışması çok sağlıklı görünmüyor. Onu değerlendireceğiz."

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
