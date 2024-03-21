ORDU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Ordu Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. 2024 yerel seçimlerinde Ordu Belediye Başkan adayları kim olduğu sorgulanıyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, Ordu Belediye Başkan Adayları kim? Yerel Seçimler Ordu Belediye Başkan adayları kimler? Partiler ve adayların listesi!
ORDU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: MEHMET HİLMİ GÜLER
- İYİ PARTİ: ENVER YILMAZ
- DEMOKRATİK SOL PARTİ: ADEM BAŞ
- YENİDEN REFAH PARTİSİ: ADEM AĞCA
- HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: NECMETTİN DURMUŞ
- TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: DAMLA BAYTEKİN
- ZAFER PARTİSİ: SEVİNÇ BAŞARAN
- HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: NECATİ KALENDER
- TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: ALEV DOĞAN
- BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: MUAMMER BELEN
- YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: ENGİN AKDAL
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ: ZEKAİ SANA
- HÜR DAVA PARTİSİ: BÜLENT DİNÇ
- HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: SEVDA KOKUM
- DEMOKRAT PARTİ: SERHAT ÇELEBİOĞLU
- MİLLET PARTİSİ: RIFAT YILMAZ
- TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ: SEMİH YILDIZ
- DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: SEZER YETGİN
- SAADET PARTİSİ: HALİT DUYAR
- VATAN PARTİSİ: SEDAT KUTLU
- BAĞIMSIZ: SEYFİ DİZEK
2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ