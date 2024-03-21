ORDU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Ordu Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. 2024 yerel seçimlerinde Ordu Belediye Başkan adayları kim olduğu sorgulanıyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, Ordu Belediye Başkan Adayları kim? Yerel Seçimler Ordu Belediye Başkan adayları kimler? Partiler ve adayların listesi!

ORDU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: MEHMET HİLMİ GÜLER

İYİ PARTİ: ENVER YILMAZ

DEMOKRATİK SOL PARTİ: ADEM BAŞ

YENİDEN REFAH PARTİSİ: ADEM AĞCA

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: NECMETTİN DURMUŞ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: DAMLA BAYTEKİN

ZAFER PARTİSİ: SEVİNÇ BAŞARAN

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: NECATİ KALENDER

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: ALEV DOĞAN

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: MUAMMER BELEN

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: ENGİN AKDAL

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: ZEKAİ SANA

HÜR DAVA PARTİSİ: BÜLENT DİNÇ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: SEVDA KOKUM

DEMOKRAT PARTİ: SERHAT ÇELEBİOĞLU

MİLLET PARTİSİ: RIFAT YILMAZ

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ: SEMİH YILDIZ

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: SEZER YETGİN

SAADET PARTİSİ: HALİT DUYAR

VATAN PARTİSİ: SEDAT KUTLU

BAĞIMSIZ: SEYFİ DİZEK

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.

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