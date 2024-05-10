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Onaylı randevu nedir? Hastane için onaylı randevu nereden, nasıl alınır?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde uygulanacak yeni randevu sistemini açıkladı. Peki, Onaylı randevu nedir? Hastane için onaylı randevu nereden, nasıl alınır?

Onaylı randevu nedir? Sorusu, bir süredir merak ediliyor ve internet üzerinde birçok kişi tarafından araştırılıyordu. Ulusal Sağlık Hizmetleri Toplantısı'nda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde randevu sisteminde pazartesi gününden itibaren hayata geçecek uygulamayı duyurdu. Peki, Onaylı randevu nedir? Hastane için onaylı randevu nereden, nasıl alınır?

ONAYLI RANDEVU NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) modifiye oldu. Ertesi gün randevusu olan hastamız, akşam saat 20.00'ye kadar randevusunu onaylayacak. Sistem pazartesi itibarıyla başlıyor" ifadelerini kullandı.

Koca, "Onaylı randevu sistemi sayesinde öngörümüze göre birçok branşta hastamızın talebine 24 saat içinde cevap verebiliyor olacağız. Bu yeni sistemden beklenen sonucu alacağımıza inanıyoruz. Taleplerin etkin şekilde karşılanabilmesi için ise Randevu Koordinasyon Merkezini devreye alıyoruz. Bu merkezin faaliyetlerini şahsen takip edeceğim."

Emir Ceran
Emir Ceran
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