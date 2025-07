On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?

On Numara sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak ediliyor. On Numara için araştırmalar devam ediyor. 28 Temmuz 2025 Pazartesi On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşmekte. 28 Temmuz 2025 Pazartesi On Numara sonuçları canlı izleme ve takip sayfası! On Numara ikramiyesi ne kadar, devretti mi? On Numara sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, kazanan numaralar…

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ ÇEKİLİŞİ – CANLI YAYIN

28 Temmuz 2025 Pazartesi günü On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleştiriliyor. Bu tarihteki çekilişi takip etmek isteyenler için canlı izleme ve sonuç takip sayfası hazırlanmış durumda.

ON NUMARA İKRAMİYESİ NE KADAR, DEVRETTİ Mİ?

On Numara ikramiyesi hakkında bilgiler henüz netleşmese de sonuçlara haberimizden ulaşabilirsiniz. Ayrıca, devretme durumu da sonuç açıklandığında netleşir.

KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

İşte kazanan numaralar… (Sonuçlar açıklandığında bu bölümde yayımlanacaktır.)

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen On Numara oyununun kuralları şöyle:

• Bir ya da birden çok kolon oynanabilir.

• Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

• "Sen Seç": Oyuncular, terminal üzerinden kendi numaralarını seçebileceği gibi "Rastgele sayılar" seçeneğiyle de kupon oluşturabilir.

• Satış noktalarında kupon doldurmak istemeyenler "SEN SEÇ" seçeneğini işaretleyerek rastgele 10 numara ile şans kuponu oluşturabilir.

• "Sistem Oyunu": Bir kolon içinde 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem bu fazla sayılarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar hâlinde düzenler.

• "Çoklu Çekiliş": Bu seçenek seçilerek birden fazla çekilişe aynı kuponla katılınabilir.

• "İptal": Doldurulan bir kolonu oynamaktan vazgeçerseniz, ilgili kolonun altındaki "iptal" kutucuğunu işaretleyerek o kolonu geçersiz hâle getirebilirsiniz.

NE KADAR KAZANILABİLİR?

Her bir kolon için çekilişte çıkan numaralardan 0, 6, 7, 10, 10 ya da 25 tanesini doğru tahmin ederek veya hiç tahmin edemeyerek ikramiye kazanılabilir. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi elde eder. Aynı kategori içinde birden fazla kazanan olması durumunda ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit şekilde paylaştırılır.

28 TEMMUZ 2025 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

28 Temmuz 2025 tarihli On Numara çekiliş sonuçları: