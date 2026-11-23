Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

22 Kasım Pazar akşamı ekrana gelen yapımların reyting sonuçları açıklandı. Now'da yayınlanan Ömür Usta, Total, AB ve ABC1 olmak üzere üç izleyici grubunun hepsinde günün en çok izlenen yapımı oldu. Kanal D'nin dizisi Daha 17 ise üç listede de ikinci sıraya yerleşti.

TEŞKİLAT İKİ LİSTEDE ÜÇÜNCÜ

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat, Total ve ABC1 sıralamalarında üçüncü oldu. AB grubunda ise üçüncülüğü Ömür Usta'nın özet yayını aldı; Teşkilat bu listede dördüncü sırada kaldı.

Pazar akşamı ekranda yalnız diziler yoktu. TV8'de MasterChef Türkiye, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? de izleyici karşısına çıktı. MasterChef Türkiye Total listesinde yedinci, AB ve ABC1 listelerinde altıncı sırada yer aldı. Sözcü'nün aktardığına göre zirvedeki yer bu hafta da değişmedi.

ÖZET YAYINLAR DA İLK 10'DA

Sıralamanın dikkat çeken bir yanı, dizilerin özet yayınlarının da listeye girmesi oldu. Total listesinde Ömür Usta'nın özeti dördüncü, Daha 17'nin özeti altıncı, Teşkilat'ın özeti dokuzuncu sırada yer aldı. Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu üç listede de beşinci oldu.

TOTAL İLK 10 SIRALAMASI

1. Ömür Usta (NOW), 2. Daha 17 ( Kanal D ), 3. Teşkilat (TRT 1), 4. Ömür Usta Özet (NOW), 5. Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (NOW), 6. Daha 17 Özet ( Kanal D ), 7. MasterChef Türkiye (TV8), 8. Show Ana Haber (Show TV), 9. Teşkilat Özet (TRT 1), 10. Kanal D Ana Haber (Kanal D).

Show Ana Haber ve Kanal D Ana Haber üç listede de ilk 10'un son sıralarında yer aldı.