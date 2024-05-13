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Ömer yeni bölüm yok mu, neden yok? 13 Mayıs Ömer bu hafta yok mu 2024?

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Star TV'nin dizisi Ömer bugün 55. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 55. bölümünü canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Ömer yeni bölüm yok mu, neden yok? 13 Mayıs Ömer bu hafta yok mu 2024, araştırması yapıyor. Peki, Ömer dizisi 55. bölüm nasıl izlenir? İşte detaylar...

Ömer 55. bölümü canlı izle! Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ömer yeni bölüm yok mu, neden yok? 13 Mayıs Ömer bu hafta yok mu 2024?

ÖMER DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Ömer dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Star TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

ÖMER KONUSU NEDİR?

Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gamze ve Ömer, İlkim'in gelişiyle ortaya çıkan karmaşayı engellemek ve Yılmaz Dayı'nın gerçekleri öğrenmesinin önüne geçmek için büyük bir çaba verirler. Nurhayat ile Reşat arasındaki geçmişi öğrenen Çiçek, her şeyi Reşat'ın yüzüne haykırır ve bırakıp gitmenin eşiğine gelir.

Mektupları gönderenin Hakan olduğunu öğrenen Nisa büyük bir hayal kırıklığı yaşar, Hakan ise ilişkileri için bir şans daha ister. Babasına dair önemli bir gerçeği öğrenen Ömer, onunla büyük bir yüzleşme yaşar. Yılmaz'ın baskılarından yorulan Fatma, abisine karşı isyan bayrağını çeker.

Tahir'e önemli bir gerçeği söylemeye hazırlanan Vicdan, Şükran'dan duyduklarıyla beklenmedik bir hamle yapmaya karar verir. Rahmi ile Fatma ilişkilerinde büyük ve güzel bir adım atar. Gamze ile Ömer'in ilişkisinde olumlu gelişmeler yaşanırken, Gamze büyük bir tehlikeyle baş başa kalır.

ÖMER YENİ BÖLÜM YOK MU, NEDEN YOK?

Ömer dizisi 54. Bölüm ile final yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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