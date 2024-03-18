Ömer Faruk Eroğlu kimdir? CHP Kayseri Sarız Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Eroğlu kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Kayseri Sarız Belediye Başkan adayı ise Ömer Faruk Eroğlu. Ömer Faruk Eroğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ÖMER FARUK EROĞLU KİMDİR?

1966 yılında Sarız'da doğan Eroğlu, eğitimini yine Sarız'da tamamladı. Belediye Başkanlığı görevine gelmeden önce ticaret ve tarımsal faaliyetlerle meşgul oldu. 2004 yılında ilçede kurulan Sarız Kuşçu Yaylacı Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kurucuları arasında yer aldı ve uzun süredir yönetici üyeliğini başarıyla sürdürmektedir. Evli olan Eroğlu'nun üç çocuğu bulunmaktadır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.