Ömer Ekşi kimdir? CHP İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Ekşi kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İzmir Bornova Belediye Başkan adayı ise Ömer Ekşi oldu.Ömer Ekşi kimdir? Ömer Ekşi nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ÖMER EKŞİ KİMDİR?

Ömer Eşki, 3 Haziran 1986 tarihinde doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Eğitim hayatına devam ederek Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enerji Hukuku Bölümü'nde ve ardından Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü'nde yüksek lisanslarını tamamlamıştır. Özellikle yenilenebilir enerji ve uluslararası deniz hukuku alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Siyaset hayatına 2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Gençlik Kolları'nda başlamıştır. Bu süreçte farklı görevlerde bulunmuş; 2005-2006 yılları arasında Bornova Gençlik Kolları Saymanlığı, 2006-2007 yıllarında İzmir İl Gençlik Kolları Sekreterliği, ve 2007-2010 yılları arasında Bornova Gençlik Kolları Başkanlığı gibi görevleri üstlenmiştir. Ayrıca, 2012 yılında İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı'na aday olmuştur.

Öğrencilik yıllarında, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği bünyesinde İzmir Tekstil Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Komisyon Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuş ve eğitim hayatının ardından Tekstil Mühendisleri Odası'nda İzmir Şube Yöneticiliği yapmıştır. Ayrıca, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Genel Kurulu'nda delegeliklerde bulunmuştur.