Ömer 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Ömer yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Ömer dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Ömer 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Ömer 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22Nisan Ömer yeni ölüm izleme linki var mı?

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rahmi'nin Fatma'ya evlilik teklifi etmesi herkesi şaşırtırken, annesini bu evlilikten döndürmek isteyen Nuran, dayısı Yılmaz'a haber vererek dengeleri değiştirecek bir hamle yapar. Fakat Yılmaz'ın gelişi durumu içinden çıkılması daha da zor bir hale getirir.

Reşat ile Nurhayat arasında bir şeyler olduğundan şüphelenen Çiçek, kaygılarında haklı olduğu gerçeğiyle yüzleşir. İçinde olduğu durum nedeniyle gergin olan Reşat, Ömer'i artık Gamze'den uzak durması ve yeni bir yola girmesi konusunda uyarır. Nisa ise mektupları yazan gizli aşığı ile nihayet karşı karşıya gelir.

Boşanmanın kıyısında olan Gamze ve Ömer, gururları yüzünden birbirlerine olan sevgilerini bir türlü söyleyemezler. Fakat Fatma ve Rahmi arasındaki meseleyi çözmeye çalışmak, ikilinin yeniden yakınlaşmasına yardım eder. Ancak yaşanan sürpriz bir gelişme, onları Yılmaz'ın karşısında epey zor bir durumda bırakır.

ÖMER 52. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ömer 52. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.