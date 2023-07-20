İzleyicileri tarafından oldukça beğenilen yapımlardan bir tanesi olan Ölümlü Dünya filminin ikincisine dair araştırmalar sürerken heyecanlı bekleyiş yanıt buldu. Peki, Ölümlü Dünya 2 ne zaman çıkıyor? Ölümlü Dünya 2 çıkacak mı, hangi platformda çıkacak? Ölümlü Dünya 2 sinemada mı, sinemaya gelecek mi?

Ölümlü Dünya 2 ne zaman çıkıyor? Sorusu, filmin duyurulmasının ardından izleyicilerin araştırma konusu haline geliyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde Ölümlü Dünya 2 ne zaman çıkıyor? Sorusu sıklıkla sorgulatılıyor. Yayınlanan videonun ardından gözler yapılacak olan açıklamalara çevrildi. Peki, Ölümlü Dünya 2 ne zaman çıkıyor? Ölümlü Dünya 2 çıkacak mı, hangi platformda çıkacak? Ölümlü Dünya 2 sinemada mı, sinemaya gelecek mi?

ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Ölümlü Dünya 2 filminin çıkış tarihi sosyal medya üzerinde paylaşılan video ile birlikte netlik kazandı. Ölümlü Dünya 2 filminin çıkış tarihi 1 Aralık 2023 olarak videoda yer aldı. Ölümlü Dünya 2 filmi 1 Aralık 2023 tarihinde izleyicileri ile beyaz perdede buluşacak. Ahmet Mümtaz Taylan şu sözler ile birlikte Twitter üzerinden yeni fragmanı takipçileri ile paylaştı.

"Müjdedir neticede. Aralık'ta sinemalarda."