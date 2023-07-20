Ölümlü Dünya 2 ne zaman çıkıyor? Ölümlü Dünya 2 çıkacak mı, hangi platformda çıkacak? Ölümlü Dünya 2 sinemada mı, sinemaya gelecek mi?
Gündem Haberleri
İzleyicileri tarafından oldukça beğenilen yapımlardan bir tanesi olan Ölümlü Dünya filminin ikincisine dair araştırmalar sürerken heyecanlı bekleyiş yanıt buldu. Peki, Ölümlü Dünya 2 ne zaman çıkıyor? Ölümlü Dünya 2 çıkacak mı, hangi platformda çıkacak? Ölümlü Dünya 2 sinemada mı, sinemaya gelecek mi?
Ölümlü Dünya 2 ne zaman çıkıyor? Sorusu, filmin duyurulmasının ardından izleyicilerin araştırma konusu haline geliyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde Ölümlü Dünya 2 ne zaman çıkıyor? Sorusu sıklıkla sorgulatılıyor. Yayınlanan videonun ardından gözler yapılacak olan açıklamalara çevrildi. Peki, Ölümlü Dünya 2 ne zaman çıkıyor? Ölümlü Dünya 2 çıkacak mı, hangi platformda çıkacak? Ölümlü Dünya 2 sinemada mı, sinemaya gelecek mi?
ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 NE ZAMAN ÇIKIYOR?
Ölümlü Dünya 2 filminin çıkış tarihi sosyal medya üzerinde paylaşılan video ile birlikte netlik kazandı. Ölümlü Dünya 2 filminin çıkış tarihi 1 Aralık 2023 olarak videoda yer aldı. Ölümlü Dünya 2 filmi 1 Aralık 2023 tarihinde izleyicileri ile beyaz perdede buluşacak. Ahmet Mümtaz Taylan şu sözler ile birlikte Twitter üzerinden yeni fragmanı takipçileri ile paylaştı.
"Müjdedir neticede. Aralık'ta sinemalarda."
Müjdedir neticede. Aralık'ta sinemalarda. ?? pic.twitter.com/H8L52bu93O— ahmet mümtaz taylan (@taylan1789) July 19, 2023