Üye Girişi
Haberler

Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 30 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 30 Mayıs tarihindeki sayaç, okulların ne zaman, hangi tarihte kapanıyor bunu gösteriyor. Öğrenciler ve veliler, kış tatilinin başlangıç tarihini merakla bekliyor. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün var? (30 Mayıs) 2024 Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Sayaç ve kalan süre ne kadar? 14 Hazirana kaç gün var?

Okulların kapanmasına kaç gün var sorusu, her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de öğrencilerin gündeminde yer almakta ve merak edilmekte. Öğrenciler ve veliler, kış tatilinin başlangıç tarihini dört gözle beklerken, resmi takvime göre bu tarih belirlenmiş oldu. Okulların kapanmasına kaç gün var sorusu, her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün var? (30 Mayıs) 2024 Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Sayaç ve kalan süre ne kadar? 14 Hazirana kaç gün var?

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN VAR?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı 14 Haziran tarihinde sonlanacak. Bugün 30 Mayıs olması nedeniyle okulların kapanmasına 15 gün vardır. Buna göre 15 gün sonra okullar kapanacaktır.

Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 30 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olan yarıyıl tatili yapacaklar. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Tatil Gündem Eğitim Yaşam Haberler

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

 Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek

Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek

Bakmadan Geçme

İSG sınavı 35. Soru iptal mi edildi? ÖSYM İSG sınavı 35. Soru nedir, neden iptal edildi? Türkiye'de kuduz en çok hangi hayvandan bulaşır? Kedilerde kuduz ne kadar yaygın? İSG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 İSG sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM İSG sınav sonuçlarını duyurdu! 30 MAYIS GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI! Bugün burçları neler bekliyor? AŞK, KARİYER, PARA... Horoz Lojistik halka arz katılım endeksine uygun mu? Horoz Lojistik (HOROZ) halka arzı caiz mi, helal mi? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bugün Kabine Toplantısı yapılacak mı, gündemi nedir? YİĞİT AKÜ (YIGIT) KAÇ LOT VERECEK? Yiğit Akü katılım endeksine uygun mu? Zeynep Bastık'ın yeni sevgilisi kim? Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü sevgili mi? Maarif Vakfı nedir ne iş yapar? Türkiye Maarif Vakfı devletin mi? Köpekler uyutulacak mı? Sokak köpekleri neden, nasıl uyutulacak? Köpeklerin uyutulması nedir, nasıl yapılır? 2024 ZİLHİCCE ayı en zaman? Zilhicce ayı hangi gün başlıyor? Zilhicce ayının önemi nedir? Mehmet Yılmaz kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Mehmet Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mehmet Yılmaz biyografisi! KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 30 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? ÖGG sınavları ne zaman? 109. Dönem ÖGG sınavları kaç saat sürecek, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2024 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI! Memur ve emeklinin temmuz zammı ne kadar olacak?
Küresel kriz onları da vurdu! Özel hastane konkordato ilan etti

Küresel kriz onları da vurdu! Özel hastane konkordato ilan etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title