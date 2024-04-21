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Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 21 Nisan Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

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Öğrenciler ve veliler, okulların kapanma tarihini merakla bekliyor. Resmi takvime göre, 21 Nisan 2024 itibariyle okulların kapanmasıyla birlikte, öğrenciler 25 Mayıs 2024 tarihine kadar tatil yapacaklar. Bu süre zarfında kalan gün sayısı araştırılıyor. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün var? (21 Nisan) 2024 Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Sayaç ve kalan süre ne kadar?

Okulların kapanmasına kaç gün var sorusu, her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de öğrencilerin gündeminde yer almakta ve merak edilmekte. Öğrenciler ve veliler, kış tatilinin başlangıç tarihini dört gözle beklerken, resmi takvime göre bu tarih belirlenmiş oldu. Okulların kapanmasına kaç gün var sorusu, her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün var? (21 Nisan) 2024 Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Sayaç ve kalan süre ne kadar?

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN VAR?

21 Nisan 2024 itibariyle okulların kapanmasıyla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, öğrenciler 25 Mayıs 2024 tarihine kadar tatilin tadını çıkaracak. Bu süre zarfında kalan gün sayısı ise 54 Yeni eğitim dönemi ise 2023-2024 öğretim yılıyla 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Buna göre okullar 54 gün sonra kapanacak. 2023-2024 öğretim yılı 54 gün sonra sona erecek.

2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olan yarıyıl tatili yapacaklar. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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