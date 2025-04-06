Okullar tatil mi? 7 Nisan'da okullar açılıyor mu?

Okullar tatil mi sorusunun cevabı, ara tatil sonrası eğitim hayatının ne zaman yeniden başlayacağını merak eden milyonlarca öğrenci ve veli tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle 5 günlük Nisan ara tatilinin ardından "7 Nisan Pazartesi okul var mı?" sorusu sıkça soruluyor. İşte MEB takvimine göre detaylar...

OKULLAR TATİL Mİ?

?7 Nisan 2025 Pazartesi günü itibarıyla okullar açılacaktır.

7 NİSAN'DA OKULLAR AÇILIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ikinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona ermiştir. Bu nedenle, öğrenciler 7 Nisan 2025 Pazartesi günü ders başı yapacaklardır.

MEB 2024-2025 TAKVİMİ

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.